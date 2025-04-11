Итальянские СМИ отметили Хайкина за матч Лиги Европы с «Лацио»: «Русский вратарь хорош в игре ногами»

11 апреля, 11:16
10 апреля «Буде-Глимт» обыграл дома 2:0 «Лацио» в первом четвертьфинальном матче Лиги Европы.
Российский вратарь Никита Хайкин традиционно вышел в стартовом составе норвежцев и провел весь матч.
Издание Corriere dello Sport поставила Никите оценку 6,5: «Этот русский хороший вратарь, уверенно играет ногами. Без проблем справился с ударом Марушича, это было единственное попадание «Лацио» в створ ворот за матч».
La Gazzetta dello Sport — 6,0: «Лишь один раз полувсерьез вступил в игру, когда Марушич пробил головой с близкого расстояния. В остальном был лишь зрителем в этом поединке. Посмотрим, что будет в ответном матче».
Tuttosport — 6,0: «Ему даже не пришлось по-настоящему испачкать перчатки. Ограничился тем, что несколько раз грамотно сыграл ногами за пределами своей штрафной».
Ответный матч пройдет в Риме 17 апреля.