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Юрич: «Разочарован ничьей с «Юнионом», поскольку думаю, что «Рома» могла добиться большего»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Иван Юрич прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я разочарован, поскольку думаю, что мы могли добиться большего. Меня очень печалит, что мы никак не можем выбраться из этого круговорота, набрать нормальную форму. К тому же нам не везет, но мы должны двигаться дальше и побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Юрича.

«Рома» набрала 5 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Юнион» с 2 очками располагается на 30-й строчке.

Кристиан Эриксен и&nbsp;Магомед Оздоев (справа) после матча. «МЮ» обыграл ПАОК с Оздовым и Чаловым, «Карабах» дважды красиво забил Хайкину, «Челси» уничтожил армянский «Ноа»
Иван Юрич
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Юнион

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