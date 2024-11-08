Юрич: «Разочарован ничьей с «Юнионом», поскольку думаю, что «Рома» могла добиться большего»

Главный тренер «Ромы» Иван Юрич прокомментировал ничью с «Юнионом» (1:1) в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я разочарован, поскольку думаю, что мы могли добиться большего. Меня очень печалит, что мы никак не можем выбраться из этого круговорота, набрать нормальную форму. К тому же нам не везет, но мы должны двигаться дальше и побеждать», — цитирует пресс-служба УЕФА Юрича.

«Рома» набрала 5 очков и занимает 20-е место в турнирной таблице. «Юнион» с 2 очками располагается на 30-й строчке.