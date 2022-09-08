Камара уверен, что у «Монако» сильный состав для Лиги Европы

Полузащитник «Монако» Мохамед Камара поделился ожиданиями от выступления клуба в Лиге Европы.

«Состав очень сильный и сплоченный. У нас есть опытные игроки и большое количество молодых талантов. Я убежден, что нас ждет очень хороший сезон как в лиге 1, так и в Лиге Европы. Мы должны двигаться в том же направлении. Мы должны выкладываться на 100% в каждой игре, чтобы пройти как можно дальше во всех соревнованиях, в которых мы участвуем», — приводит пресс-служба клуба слова Камара.

За «Монако» с 2018 года выступает российский полузащитник Александр Головин. Футболист попал в число 24 игроков, которые могут выйти на поле в матче 1-го тура группового турнира Лиги Европы против «Црвены Звезды».

Матч «Црвена Звезда» — «Монако» состоится в четверг, 8 сентября. Начало встречи — в 22.00 по московскому времени.