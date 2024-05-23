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Сегодня, 18:16

Камоцци: «Миранчук — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит»

Алина Савинова
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Франко Камоцци, экс-советник бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировал на победу «Аталанты» в финале Лиги Европы над «Байером» (3:0).

За клуб из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук, который сыграл в 10 матчах турнира и отметился 4 голевыми передачами.

«Безусловно, «Аталанта» абсолютно заслуженно выиграла Лигу Европы. Они провели замечательный матч. Что касается Миранчука, то он — победитель Лиги Европы, это дорогого стоит. Несмотря на то, что в финале он не сыграл, Алексей внес свой вклад в победу — это долгий путь», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

Итальянская команда впервые выиграла Лигу Европы и завоевала второй трофей в истории клуба после победы в Кубке Италии в 1963 году.

Источник: РБ Спорт
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аталанта
Франко Камоцци
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