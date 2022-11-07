Канчельскис оценил пару «Барселона» — «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» прокомментировал итоги жеребьевки стыкового раунда плей-офф Лиги Европы, по итогам которой «МЮ» сыграет с «Барселоной».

«Интересная игра будет. Противостояние «Барселоны» с «Манчестером» всегда было хорошее, интересное. В мои времена, когда я играл в международных кубках, были команды из Ирландии, Шотландии, Уэльса. И было сложно играть. Сейчас времена поменялись. В любом случае «Манчестер» обыгрывал «Барселону» в финале Суперкубка УЕФА. Однозначно интересная будет игра. Новое поколение, новые тренеры — будет увлекательно смотреть. Фаворитов в Лиге Европе у меня нет. Сейчас все практически умеют играть в футбол. Только две-три команды выделяются. Все команды имеют опыт и равный уровень», — сказал Канчельскис корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

Первые матчи раунда плей-офф пройдут 16 февраля 2023 года, ответные — 23 февраля.