Канчельскис: «Верю в проход «Манчестер Юнайтед» в следующую стадию»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал ничью с «Барселоной» (2:2) в первом матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Интересная игра была, увидели четыре забитых мяча, болельщики довольны. Для «Манчестер Юнайтед» результат очень хороший, тем более, следующая игра дома, мне сегодняшняя игра понравилась. Не хватило чуть-чуть, чтобы удержать победу, но это футбол. Ничья сегодня — закономерный результат, надеюсь, на положительный результат в ответной игре.

Я верю в проход «Манчестер Юнайтед» в следующую стадию. «Барселона» не та команда, которая была раньше. Шансы у «МЮ» большие, но «сине-гранатовые» тоже захотят отыграться», — приводит Metaratings.ru слова Канчельскиса.

Ответный матч «Манчестер Юнайтед» с «Барселоной» состоится через неделю, 23 февраля, в Англии.