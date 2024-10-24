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«Карабах» — «Аякс»: смотреть матч Лиги Европы онлайн

«Карабах» сыграет с «Аяксом» в Лиге Европы 24 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Франческо Фариоли, главный тренер ФК «Аякс».
Фото AFP
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«Карабах» встретится с «Аяксом» в 3-м туре общего этапа Лиги Европы в четверг, 24 октября. Матч состоится на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова

в Баку (Азербайджан) и начнется в 19.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Карабах» — «Аякс» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке. Также будет доступна перекличка в формате мультикаста в Okko.

По итогам 2-х туров ЛЕ сезона 2024/2025 азербайджанский клуб не смог набрать ни одного очка и занимает 34-е место в турнирной таблице. Команда из Нидерландов с 4-мя баллами располагается на 8-й строчке.

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур
24 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Аякс

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Аякс
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