«Карабах» сыграет с «Байером» в Лиге Европы 9 ноября

"Карабах" сыграет с «Байером» в рамках группового этапа Лиги Европы 9 ноября, в четверг. Матч пройдет на стадионе Tofiq Bahramov Republican Stadium в Баку, Азербайджан. Начало — в 20:45 по московскому времени.

Ключевые события противостояния «Карабах» — «Байер» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию матча в прямом эфире покажут на телеканале «Матч! Футбол 3» и на сайте matchtv.ru. Также встречу можно посмотреть в онлайн-сервисе «Кинопоиск» по платной подписке.

«Карабах» на данный момент идет вторым в турнирной таблице группы H, набрав 6 очков. В активе «Байера» 9 баллов, немецкий клуб лидирует в группе.

Первая встреча команд в рамках Лиги Европы закончилась победой команды из Леверкузена со счетом 5:1.

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