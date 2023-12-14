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Сегодня, 22:43

«Карабах» Лунева в меньшинстве обыграл «Хекен» и вышел в плей-офф Лиги Европы

Игнат Заздравин
Корреспондент
Андрей Лунев.
Фото AFP
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«Карабах» на своем поле одержал победу над шведским «Хекеном» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

За азербайджанский клуб весь матч отыграл российский голкипер Андрей Лунев.

Победу «Карабаху» принесли голы Леандру Андраде (1-я минута) и Ясина Бензиа (45-я). На 90+4-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Бадави Гусейнов.

«Карабах» играл в меньшинстве с 56-й минуты — красную карточку получил Марко Вешович.

Лига Европы. Группа H
14 дек, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
2:1
Хеккен

В параллельном матче «Байер» дома разгромил норвежский «Мольде» — 5:1. За немецкий клуб отличились Патрик Шик, Эдмонд Тапсоба, Адам Гложек и Ноа Мбамба. Единственный гол гостей на счету Эрика Китолано.

Лига Европы. Группа H
14 дек, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
5:1
Мольде

«Байер» (18 очков) занял первое место в группе H, одержав 6 побед в 6 матчах. «Карабах» (10) занял второе место. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Мольде» (7) финишировал третьим и сыграет в Лиге конференций . «Хекен» (0) замкнул квартет.

Источник: Таблица ЛЕ
Андрей Лунев
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Байер
ФК Карабах
ФК Мольде
ФК Хеккен
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