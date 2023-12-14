«Карабах» Лунева в меньшинстве обыграл «Хекен» и вышел в плей-офф Лиги Европы

«Карабах» на своем поле одержал победу над шведским «Хекеном» в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы — 2:1.

За азербайджанский клуб весь матч отыграл российский голкипер Андрей Лунев.

Победу «Карабаху» принесли голы Леандру Андраде (1-я минута) и Ясина Бензиа (45-я). На 90+4-й минуте мяч в свои ворота отправил защитник хозяев Бадави Гусейнов.

«Карабах» играл в меньшинстве с 56-й минуты — красную карточку получил Марко Вешович.

В параллельном матче «Байер» дома разгромил норвежский «Мольде» — 5:1. За немецкий клуб отличились Патрик Шик, Эдмонд Тапсоба, Адам Гложек и Ноа Мбамба. Единственный гол гостей на счету Эрика Китолано.

«Байер» (18 очков) занял первое место в группе H, одержав 6 побед в 6 матчах. «Карабах» (10) занял второе место. Обе команды вышли в плей-офф Лиги Европы. «Мольде» (7) финишировал третьим и сыграет в Лиге конференций . «Хекен» (0) замкнул квартет.