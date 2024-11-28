«Карабах» встретится с «Лионом» в матче общего этапа Лиги Европы

«Карабах» примет «Лион» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также ведет перекличку всех встреч вечера (лучшие моменты в одном окне).

С основными событиями игры «Карабах» — «Лион» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Карабах» набрал три очка, «Лион» — семь. В четвертом туре «Карабах» победил «Буде-Глимт» (2:1), а «Лион» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).