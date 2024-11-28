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Сегодня, 19:45

«Карабах» — «Лион»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Карабах» встретится с «Лионом» в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Карабах» примет «Лион» в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 28 ноября. Игра пройдет на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку, стартовый свисток прозвучит в 20.45 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по платной подписке. Платформа также ведет перекличку всех встреч вечера (лучшие моменты в одном окне).

С основными событиями игры «Карабах» — «Лион» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 5-й тур
28 нояб, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Лион

В четырех матчах общего этапа Лиги Европы «Карабах» набрал три очка, «Лион» — семь. В четвертом туре «Карабах» победил «Буде-Глимт» (2:1), а «Лион» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (2:2).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Лион
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