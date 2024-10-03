«Карабах» и «Мальме» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Матч пройдет на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Начало — в 19.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Карабах» — «Мальме» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также в Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 стартовала 15 сентября и завершится 21 мая.

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