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«Карабах» — «Мальме»: смотреть матч Лиги Европы онлайн 3 октября

«Карабах» сыграет с «Мальме» в Лиге Европы 3 октября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Гурбан Гурбанов, главный тренер ФК «Карабах».
Фото Global Look Press
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«Карабах» и «Мальме» встретятся в рамках 2-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 3 октября. Матч пройдет на республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку (Азербайджан). Начало — в 19.45 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния «Карабах» — «Мальме» можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию встречи в прямом эфире покажут на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также в Okko будет доступна перекличка в формате мультикаста.

Основная стадия ЛЕ сезона-2024/2025 стартовала 15 сентября и завершится 21 мая.

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Мальме

Лига Европы УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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