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«Карабах» — «Стяуа»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Карабах» и «Стяуа» встретятся в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Карабах» и «Стяуа» встретятся в матче 7-го тура общего этапа Лиги Европы в четверг, 23 января. Игра пройдет на Стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку и начнется в 20.45 по московскому времени.

С ключевыми событиями и результатом игры «Карабах» — «Стяуа» можно будет ознакомиться в матч-центре сайта «СЭ».

В прямом эфире встречу будет показывать онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» по подписке на ресурс. Платформа также ведет перекличку матчей в формате мультиката (лучшие моменты игр в одном окне).

Лига Европы. Общий этап. 7-й тур
23 янв, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Стяуа

В общем этапе Лиги Европы «Карабах» набрал 3 очка, «Стяуа» — 11. В 6-м туре «Карабах» уступил «Эльфсборгу» (0:1), а «Стяуа» сыграл вничью с «Хоффенхаймом» (0:0).

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Карабах
ФК Стяуа
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