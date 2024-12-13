Тренер «Браги» Карвальял: «Роме» удалось забить с первого же момента, а мы испугались и растерялись»

Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я считаю, что «Рома» начала хорошо, девять-десять минут они пытались удержать мяч. Им удалось забить с первого же момента, а во второй атаке они попали в перекладину. В этот момент мы испугались и растерялись. Во втором тайме мы хотели попытаться вернуться в игру, но сразу же пропустили второй гол, а красная карточка еще больше усложнила ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Карвальяла.

«Рома» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Браза» идет на 22-й строчке — 7 очков.