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Сегодня, 02:05

Тренер «Браги» Карвальял: «Роме» удалось забить с первого же момента, а мы испугались и растерялись»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Браги» Карлуш Карвальял прокомментировал поражение от «Ромы» (0:3) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я считаю, что «Рома» начала хорошо, девять-десять минут они пытались удержать мяч. Им удалось забить с первого же момента, а во второй атаке они попали в перекладину. В этот момент мы испугались и растерялись. Во втором тайме мы хотели попытаться вернуться в игру, но сразу же пропустили второй гол, а красная карточка еще больше усложнила ситуацию», — цитирует пресс-служба УЕФА Карвальяла.

«Рома» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Браза» идет на 22-й строчке — 7 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Брага
ФК Рома
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