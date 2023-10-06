Кевин Макаллистер: «Для меня, моей семьи и для «Юниона» это был потрясающий вечер»

Полузащитник «Юниона» Кевин Макаллистер прокомментировал поражение от «Ливерпуля» (0:2) в матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Для меня, моей семьи и для моей команды это был потрясающий вечер. Конечно же, сыграть здесь было мечтой. Нам хотелось победить сегодня, но это очень сложно: «Ливерпуль» — великая команда. Я старался наслаждаться происходящим. Нелегко играть в команде высокого уровня», — цитирует пресс-служба УЕФА Макаллистера.

«Ливерпуль» идет на первом месте в группе E, набрав 6 очков. «Юнион» (1 очко) — на третьем месте.