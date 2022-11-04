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Лига Европы

Сегодня, 02:20

Киоун считает, что «Арсенал» обыграл «Цюрих» за счет высокого класса

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник «Арсенала» Мартин Киоун прокомментировал победу над «Цюрихом» (1:0) в матче 6-го тура группового турнира Лиги Европы. «Канониры» благодаря этому результату с первого места вышли в плей-офф.

«Я очень рад. Да, было немного нервозно. Давайте отдадим должное «Цюриху», приложившему к этому немало усилий. Его болельщики невероятны, и игроки соответствовали их духу. С точки зрения «Арсенала», сказался его высокий класс», — цитирует пресс-служба УЕФА Киоуна.

Жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы состоится 7 ноября в Доме европейского футбола в Ньоне.

3&nbsp;ноября. &laquo;Арсенал&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Цюрих&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. «Арсенал» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы, ПСВ — со второго
Источник: https://ru.uefa.com/uefaeuropaleague/match/2035963--arsenal-vs-zurich/
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