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Лига Европы

Сегодня, 14:46

Кирьяков считает, что уход Моуринью не повлияет на финал Лиги Европы

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший нападающий немецкого «Гамбурга» Сергей Кирьяков высказался о предстоящем финали Лиги Европы между «Ромой» и «Севильей».

«В финал всегда есть шансы у тех и у других. Команды преодолели трудный путь, чтобы сойтись в заключительном матче. И те и другие на своем пути обыгрывали достаточно сильные команды. Я считаю, что по своему уровню команды приблизительно равные, соответственно и шансы у них 50 на 50. Кому больше повезет, кто будет лучше использовать свои голевые моменты, их обычно в финальном матче бывает не так много, если встречаются два равных соперника. Все конечно же будет решать реализация. Как уход Моуринью может сказаться на игроках «Ромы»? Я думаю, никак. Игроки прежде всего будут играть за себя. Каждый из 22 игроков — все будут желать завоевать кубок. Все-таки выиграть титул такого уровня для любого футболиста почетно. Поэтому игроки будут сосредоточены именно на этом, а не на том, что Моуринью может покинуть «Рому», — приводит слова Кирьякова «Спорт День за Днем».

Финал Лиги Европы между «Севильей» и «Ромой» состоится 31 мая. Игра пройдет в Будапеште (Венгрия) на стадионе «Ференц Пушкаш».

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/kiryakov-ukhod-mourinyu-ne-povliyaet-na-final-ligi-evropy
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Севилья
Сергей Кирьяков
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