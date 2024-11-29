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Раньери — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Болельщики любят те команды, которые стараются победить»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я ясно дал футболистам понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить. Я поставил перед игроками четкую цель, и они хорошо справились. Они сражались до самого конца», — цитирует пресс-служба УЕФА Раньери.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
Клаудио Раньери
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