Раньери — о ничьей с «Тоттенхэмом»: «Болельщики любят те команды, которые стараются победить»

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Я ясно дал футболистам понять, что хочу видеть атакующую игру. Болельщики любят команды, которые стараются победить. Я поставил перед игроками четкую цель, и они хорошо справились. Они сражались до самого конца», — цитирует пресс-служба УЕФА Раньери.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.