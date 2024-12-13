Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:42

Раньери остался доволен игрой «Ромы» против «Браги»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал победу над «Брагой» (3:0) в матче 6-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Положительное впечатление от нашей игры, хотя в некоторых ситуациях мы передерживали мяч. Нельзя хотеть всего и сразу, но ребята действовали так, как я их просил. Они стремились к победе и развлекали публику, создавая много моментов», — цитирует пресс-служба УЕФА Раньери.

«Рома» с 9 очками занимает 14-е место в турнирной таблице. «Браза» идет на 22-й строчке — 7 очков.

Расмус Хейлунн и&nbsp;Мануэль Угарте празднуют гол. Хейлунн спас «МЮ» после дикого ляпа Онана, Хайкин против Зайнутдинова, «Лацио» на первом месте
Источник: Официальный сайт УЕФА
Футбол
ФК Рома
Клаудио Раньери
Читайте также
Генсек НАТО Рютте назвал число погибших в ходе конфликта на Украине
СКА объявил о возвращении на «СКА Арену» с 17 декабря
Глава департамента Минобрнауки Олег Чурилов скончался в результате ДТП
300 тысяч рублей для мотивации, провал легионеров и Набоков, не дотерпевший до сухаря. Что произошло в матче «Россия 25» – Сборная мира КХЛ
Власти ФРГ призвали немцев быть готовыми к блэкаутам и запастись едой
Федерации водных видов спорта России запретили публиковать результаты ЧМ
Сегодня
Вчера
Неделя