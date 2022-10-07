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Лига Европы

Сегодня, 04:49

Клеман не считает, что красная карточка сыграла решающую роль в матче «Монако» с «Трабзонспором»

Евгений Козинов
Корреспондент

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал победу над «Трабзонспором» (3:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Не думаю, что мы можем сказать, что красная карточка сыграла решающую роль, потому что мы и без этого хорошо начали игру, задали хороший темп с желанием забить быстро. Однако играть 11 на 10 не всегда легко. Сегодня моя команда оставалась серьезной, чтобы забивать голы и создавать моменты. Тем не менее, я разочарован пропущенным голом, но такое может случиться. В конце концов, я очень доволен игрой своих игроков. Также было важно дать минуты тем, кто мало играет. Это хороший вечер для всех», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

«Монако» идет на 2-м месте с 6 очками в группе H, уступая «Ференцварошу» по дополнительным показателям. «Трабзонспор» занимает третью строчку с 3 очками.

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