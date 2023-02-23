Клеман рассказал о настрое «Монако» на матч Лиги Европы с «Байером»

Сегодня, 06:20
Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед вторым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» рассказал об ожиданиях от команды.
«Я хочу видеть победителей, мне хочется, чтобы мои игроки выкладывались на полную с самой предматчевой разминки. Мы не можем отказаться от одного из турниров только из-за того, что нам кажется, что через несколько недель мы будем уставшими. У нас достаточная глубина состава, чтобы играть на два фронта», — цитирует Клемана пресс-служба команды.
Матч «Монако» — «Байер» состоится в четверг, 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первую встречу монегаски выиграли — 3:2.