Клеман рассказал о настрое «Монако» на матч Лиги Европы с «Байером»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед вторым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» рассказал об ожиданиях от команды.

«Я хочу видеть победителей, мне хочется, чтобы мои игроки выкладывались на полную с самой предматчевой разминки. Мы не можем отказаться от одного из турниров только из-за того, что нам кажется, что через несколько недель мы будем уставшими. У нас достаточная глубина состава, чтобы играть на два фронта», — цитирует Клемана пресс-служба команды.