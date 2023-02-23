Клеман рассказал, за счет чего «Монако» становится сильнее

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед вторым матчем 1/16 финала Лиги Европы против «Байера» рассказал о прогрессе своей команды.

«Команда может развиваться, вдохновляясь позитивным опытом, но еще больше ей удается продвинуться вперед за счет того, что она усваивает, когда проигрывает! Проходя через такие трудности, она сможет стать по-настоящему сильной. Нужно быть готовыми на всех уровнях, порою к этому должна добавляться фортуна», — цитирует Клемана пресс-служба «Монако».

Матч «Монако» — «Байер» состоится в четверг, 23 февраля. Начало — в 20.45 по московскому времени. Первую встречу монегаски выиграли — 3:2.