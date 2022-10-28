Клеман считает, что «Монако» заслужил победу в матче с «Ференцварошем»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман прокомментировал ничью с «Ференцварошем» (1:1) в 5-м туре Лиги Европы.

«Все, кто видел эту игру, включая болельщиков «Ференцвароша», согласятся, что сегодня мы заслужили победу. Большую часть игры мы доминировали, имея моменты. Сегодня я видел команду, которая хотела победить, особенно учитывая очень хороший первый тайм. Во втором тайме мы больше контролировали ситуацию, при этом предоставляя себе лучшие возможности. Этот ответный гол оказался холодным душем для нас, даже если мои игроки хорошо отреагировали и бились до конца.

Мои игроки должны смотреть в будущее, и в следующий четверг нас ждет большой финал против "Црвены Звезды". Я надеюсь, что будет много болельщиков, которые придут поддержать нас на стадионе «Луи II», потому что такая атмосфера, как здесь, очень помогает», — цитирует пресс-служба клуба Клемана.

Венгерский клуб набрал 10 очков и гарантировал себе первое место в группе и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Монако» идет на второй строчке с 7 очками.