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Лига Европы

Сегодня, 03:56

Клопп назвал заслуженным поражение «Ливерпуля» от бельгийского «Юниона»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал поражение от «Юниона» (1:2) в матче 6-го тура групповой стадии Лиги Европы.

«Наш соперник победил заслуженно. У нас было слишком много изменений, мы не нашли свой ритм и пропустили необязательные голы. Впрочем, могли сравнять счет два или три раза в концовке.
Победа «Юниона» — заслуженная. Хоть я и слышал после игры, что первый гол в наши ворота мог быть забит из офсайда, но никто не скажет наверняка. Мы посмотрим повторы, но это уже ничего не изменит», — приводит Goal слова Клоппа.

Несмотря на поражение, «Ливерпуль» занял первое место в группе E с 12 очками и вышел в 1/8 финала Лиги Европы. «Юнион» с 8 очками стал третьим и вылетел в Лигу конференций.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
ФК Юнион
Юрген Клопп
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