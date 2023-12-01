Клопп: «Победить со счетом 4:0 — это фантастика»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над ЛАСКом (4:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Самое главное, что мы лидируем в группе, и это не изменится. Было много хорошего, но некоторые вещи мне не слишком понравились. Мы постоянно говорим это: нам нужно расти и развиваться. Был хороший футбол, но эту игру нужно было сделать еще до перерыва. При счете 2:0 и 3:0 мы немного открылись и позволили сопернику создать моменты. Победить со счетом 4:0 — это фантастика», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. ЛАСК с 3 очками занимает последнее место.