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Лига Европы

Сегодня, 04:07

Клопп: «Победить со счетом 4:0 — это фантастика»

Евгений Козинов
Корреспондент
Юрген Клопп.
Фото Reuters
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над ЛАСКом (4:0) в матче 5-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Самое главное, что мы лидируем в группе, и это не изменится. Было много хорошего, но некоторые вещи мне не слишком понравились. Мы постоянно говорим это: нам нужно расти и развиваться. Был хороший футбол, но эту игру нужно было сделать еще до перерыва. При счете 2:0 и 3:0 мы немного открылись и позволили сопернику создать моменты. Победить со счетом 4:0 — это фантастика», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 12 очков и досрочно вышел в плей-офф Лиги Европы. ЛАСК с 3 очками занимает последнее место.

Лига Европы УЕФА
ФК ЛАСК
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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