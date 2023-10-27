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Лига Европы

27 октября, 02:22

Клопп — о разгроме «Тулузы»: «Никто не травмировался, и это тоже хорошо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тулузой» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы были терпеливы. Мы разрывали линии и сделали много хороших вещей в этом матче, забили отличные голы. Никто не травмировался, и это тоже хорошо. Против нас играть непросто. «Тулуза» упорно боролась. Мы знаем, что должны быть готовы к выездной игре в Тулузе. Я с нетерпением жду этого, но сегодня у нас был хороший вечер», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.

Андрей Лунев в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Карабах&raquo;. «Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Ливерпуль
Юрген Клопп
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