Клопп — о разгроме «Тулузы»: «Никто не травмировался, и это тоже хорошо»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Тулузой» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мы были терпеливы. Мы разрывали линии и сделали много хороших вещей в этом матче, забили отличные голы. Никто не травмировался, и это тоже хорошо. Против нас играть непросто. «Тулуза» упорно боролась. Мы знаем, что должны быть готовы к выездной игре в Тулузе. Я с нетерпением жду этого, но сегодня у нас был хороший вечер», — цитирует пресс-служба УЕФА Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.