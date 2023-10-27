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Лига Европы

27 октября, 02:06

Клопп раскритиковал Дешама за вызов Конате в сборную Франции

Евгений Козинов
Корреспондент
Футболист Ибраим Конате
Ибраим Конате.
Фото AFP
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил, почему защитник Ибраима Конате не сыграл против «Тулузы» (5:1) в матче 3-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Мне нравится в Ибу абсолютно все, но проблема в том, что у него было несколько травм. Месье Дешам заставил его сыграть 90 и 87 минут в последних двух матчах сборной Франции, поэтому мы дали ему немного отдохнуть. Он мог бы сыграть и сегодня вечером, но ему также предстоит сыграть в воскресенье. Господин Дешам, именно так мы даем отдыхать футболистам, а не три минуты», — цитирует RMC Клоппа.

«Ливерпуль» набрал 9 очков и лидирует в группе Е. «Тулуза» делит второе место с «Юнионом» — по 4 очка.

Андрей Лунев в&nbsp;матче &laquo;Байер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Карабах&raquo;. «Байер» забил Луневу пять мячей, Оздоев заработал решающий пенальти, у «Астаны» первая победа
Дидье Дешам
Футбол
Сборная Франции по футболу
ФК Тулуза
Юрген Клопп
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