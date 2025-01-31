Мейну: «Приехали на матч с ФКСБ не только с уверенностью, но и с мыслью, что случиться может все, что угодно»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Мейну прокомментировал победу над ФКСБ (2:0) в матче 8-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Довольны этой победой, мы ее заслужили. Это был непростой матч — нам противостояла опытная команда, но, думаю, мы были настроены более решительно. Приехали сюда не только с уверенностью, но и с мыслью, что случиться может все, что угодно», — цитирует пресс-служба УЕФА Мейну.

«Манчестер Юнайтед» набрал 18 очков и с 3-го места вышел в 1/8 финала. ФКСБ стал 11-м и сыграет в стыковом раунде.