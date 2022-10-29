Колосков объяснил, почему стюард отобрал антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о кипрском стюарде, который отобрал антироссийский баннер у болельщицы киевского «Динамо».

«В правилах УЕФА четко прописано, какие баннеры можно, какие нельзя. Все, что связано в политикой, возможностью провокаций и вызовов, запрещено. Для меня в этом нет ничего удивительного. Слава богу, что такой прецедент создан. Может быть, если где-то появится нечто подобное, последуют такому же примеру. Это не желание какого-то одного человека, а регламент УЕФА», — сказал Колосков «СЭ».

Ранее стало известно, что стюард матча группового турнира Лиги Европы АЕК — «Динамо» Киев отобрал у украинской болельщицы антироссийский плакат.