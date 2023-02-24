Комбуаре: «Сегодня «Нант» не показал тот уровень, которого требует Лига Европы»

Главный тренер «Нанта» Антуан Комбуаре прокомментировал поражение от «Ювентуса» (0:3) в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы.

«Юве» превзошел нас. Мы не лучшим образом играли сегодня, особенно в начале матча. После второго пропущенного мяча и удаления игра фактически закончилась. Сегодня мы не показали тот уровень, которого требует этот турнир", — цитирует пресс-служба УЕФА Комбуаре.

Соперник «Ювентуса» по 1/8 финала определится после жеребьевки, которая состоится 24 февраля в Доме европейского футбола в Ньоне.