Эриксен о ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»: «Мы расстроены. Ощущения как от поражения»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал ничью с «Твенте» (1:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы расстроены. Хотелось большего, но мы сыграли недостаточно хорошо. В раздевалке мы обсудили матч и сошлись в том, что казалось, что «Твенте» хотел победить больше нас, и это неправильно. Когда ты забиваешь гол, то думаешь, что уже выиграл матч, но сегодня все пошло совсем не так. Мы все — профессиональные футболисты, знаем, что должны делать и знаем, что может случиться. Сегодня мы не проиграли, но ощущения как от поражения. Такое не может происходить в матчах против «Твенте» на домашнем стадионе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Эриксена.

«Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч в Лиге Европы 3 октября против «Порту».