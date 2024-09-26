Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 01:12

Эриксен о ничьей «Манчестер Юнайтед» с «Твенте»: «Мы расстроены. Ощущения как от поражения»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Кристиан Эриксен.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен прокомментировал ничью с «Твенте» (1:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы.

«Мы расстроены. Хотелось большего, но мы сыграли недостаточно хорошо. В раздевалке мы обсудили матч и сошлись в том, что казалось, что «Твенте» хотел победить больше нас, и это неправильно. Когда ты забиваешь гол, то думаешь, что уже выиграл матч, но сегодня все пошло совсем не так. Мы все — профессиональные футболисты, знаем, что должны делать и знаем, что может случиться. Сегодня мы не проиграли, но ощущения как от поражения. Такое не может происходить в матчах против «Твенте» на домашнем стадионе», — приводит официальный сайт УЕФА слова Эриксена.

«Манчестер Юнайтед» проведет следующий матч в Лиге Европы 3 октября против «Порту».

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Путин: по поставкам продуктов Россия вошла в число ведущих мировых экспортеров
Глушенков никак не отмоется от слов о сборной, Радимов объяснил, зачем Семаку Соболев
Карпукас рассказал о качествах Глушенкова и требованиях Карпина
Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине
Большинство членов УЕФА выступили за допуск юношеской сборной России
Дом отравившейся под Красноярском семьи обрабатывали дихлофосом
Сегодня
Вчера
Неделя