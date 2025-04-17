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17 апреля, 20:45

«Лацио» — «Буде-Глимт»: онлайн-трансляция матча Лиги Европы

«Лацио» и «Буде-Глимт» встретятся в матче четвертьфинала Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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«Лацио» и «Буде-Глимт» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы УЕФА в четверг, 17 апреля. Игра на Олимпийском стадионе в Риме начнется в 22.00 по московскому времени.

С основными событиями и результатом игры «Лацио» — «Буде-Глимт» можно знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. 1/4 финала.
17 апреля, 22:00. Olimpico (Рим)
Лацио
3:1
Буде-Глимт

В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый ресурс. Сервис также ведет перекличку вечерних матчей Лиги Европы и Лиги конференций — лучшие моменты игр вечера в одном окне.

Первый матч «Буде-Глимта» и «Лацио» в четвертьфинале Лиги Европы состоялся 10 апреля и завершился победой норвежского клуба со счетом 2:0.

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Буде-Глимт
ФК Лацио
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