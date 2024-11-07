Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы

Сегодня, 22:00

«Лацио» — «Порту»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги Европы

«Лацио» встретится с «Порту» в матче общего этапа Лиги Европы
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Telegram Дзен

«Лацио» и «Порту» встретятся в матче 4-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА в четверг, 7 ноября. Игра пройдет на Олимпийском стадионе в Риме, стартовый свисток прозвучит в 23.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч показывает онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке). Платформа также показывает перекличку игр в формате мультикаста (интересные моменты отдельных встреч в одном окне).

С ключевыми событиями игры «Лацио» — «Порту» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур
07 нояб, 23:00. Olimpico (Рим)
Лацио
Порту

«Лацио» лидирует в общем этапе Лиги Европы 9 очками в трех турах: «орлы» обыграли киевское «Динамо», «Ниццу» и «Твенте». «Порту» набрал 4 очка: «драконы» уступили «Буде-Глимт», сыграли вничью с «Манчестер Юнайтед» и победили «Хоффенхайм».

Футбол
Лига Европы УЕФА
ФК Лацио
ФК Порту

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Около 600 российских туристов застряли на лайнере в Японии. Что известно
Певец Данко стал добровольцем отряда «Барс-Крым»
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
«Спартак» разочарован, ЦСКА не будет ждать Рошу два года. Что случилось на заседании КДК РФС
Лечебное пособие: максимальный размер больничного вырастет до 6,8 тыс. в день
Дзюба хочет вернуться в сборную России и побить рекорд Кержакова
Сегодня
Вчера
Неделя