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Паредес — после ничьей с «Тоттенхэмом»: «Надеемся, что все трудности позади»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ромы» Леандро Паредес прокомментировал ничью с «Тоттенхэмом» (2:2) в матче 5-го тура общего этапа Лиги Европы. Римская команда сравняла счет в добавленное время.

«Мы всегда боремся до конца. Мы хороши в таких ситуациях. У нас сильные игроки. Последние два месяца сложились непросто, но мы надеемся, что все трудности позади», — цитирует пресс-служба УЕФА Паредеса.

«Тоттенхэм» набрал 10 очков и поднялся на 9-е место в турнирной таблице. «Рома» идет на 21-й строчке — 6 очков.

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Источник: Официальный сайт УЕФА
Леандро Паредес
Лига Европы УЕФА
ФК Рома
ФК Тоттенхэм Хотспур
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