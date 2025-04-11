Йоро: «Счет 2:1 был бы на выезде хорошим результатом, но теперь «МЮ» необходимо и дома побеждать»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Лени Йоро после ничьей с «Лионом» (2:2) в первом матче 1/4 финала Лиги Европы отметил, что соперник забил гол в наихудший момент — на последней минуте добавленного времени.

«Это наихудший для гола момент. Счет 2:1 был бы на выезде хорошим результатом, но теперь нам необходимо и дома побеждать. Здесь хорошая команда с хорошим нападающим, и нам нужно быть готовым ко всему.

Мой гол? Даже не задумывался. Просто среагировал и попытался там подставить свою голову. Мы успешно и компактно оборонялись, и снова нужно будет повторить это у себя дома. Надо высоко держать голову — мы сегодня не проиграли и можем победить на «Олд Траффорд». Конечно же, можем», — цитирует пресс-служба УЕФА Йоро.

Ответный матч пройдет в Англии 17 апреля и начнется в 22.00 по московскому времени.