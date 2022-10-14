Леннон — о поражении от «Манчестер Юнайтед»: «Возможно, это был бы наилучший результат за всю историю «Омонии»

Главный тренер «Омонии» Нил Леннон прокомментировал поражение от «Манчестер Юнайтед» (0:1) в матче 4-го тура группового турнира Лиги Европы.

«Возможно, это был бы наилучший результат за всю историю клуба. Мы героически оборонялись. Мой вратарь был просто невероятен. По-настоящему горжусь командой, хотя на таком уровне нужно лучше контролировать мяч перед штрафной соперника, чем нам это удавалось», — цитирует пресс-служба УЕФА Леннона.

«Манчестер Юнайтед» идет на втором месте в группе Е — 9 очков. «Омония» располагается на последней строчке — 0 очков.