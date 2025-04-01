Лига Европы, 1/4 финала: пары, расписание матчей, даты игр

1 апреля, 23:00
Матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 10 и 17 апреля. Первая встреча обоих игровых дней будет начинаться в 19.45 по московскому времени, остальные — в 22.00.
Первый матч — Буде (Норвегия), 10 апреля, 19.45. Ответный матч — Рим (Италия), 17 апреля, 19.45.
Первый матч — Лондон (Англия), 10 апреля, 22.00. Ответный матч — Франкфурт-на-Майне (Германия), 17 апреля, 22.00.
Первый матч — Глазго (Шотландия), 10 апреля, 22.00. Ответный матч — Бильбао (Испания), 17 апреля, 22.00.
Первый матч — Лион (Франция), 10 апреля, 22.00. Ответный матч — Манчестер (Англия), 17 апреля, 22.00.
Время — московское.
В полуфинальных матчах 1 и 8 мая сыграют победители следующих пар: «Тоттенхэм» / «Айнтрахт» vs «Буде-Глимт» / «Лацио», «Рейнджерс» / «Атлетик» vs «Лион» / «Манчестер Юнайтед».
Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао.