Лига Европы, 1/4 финала: пары, расписание матчей, даты игр

Матчи 1/4 финала Лиги Европы состоятся 10 и 17 апреля. Первая встреча обоих игровых дней будет начинаться в 19.45 по московскому времени, остальные — в 22.00.

Пары и расписание четвертьфиналов Лиги Европы

«Буде-Глимт» — «Лацио»

Первый матч — Буде (Норвегия), 10 апреля, 19.45. Ответный матч — Рим (Италия), 17 апреля, 19.45.

«Тоттенхэм» — «Айнтрахт»

Первый матч — Лондон (Англия), 10 апреля, 22.00. Ответный матч — Франкфурт-на-Майне (Германия), 17 апреля, 22.00.

«Рейнджерс» — «Атлетик»

Первый матч — Глазго (Шотландия), 10 апреля, 22.00. Ответный матч — Бильбао (Испания), 17 апреля, 22.00.

«Лион» — «Манчестер Юнайтед»

Первый матч — Лион (Франция), 10 апреля, 22.00. Ответный матч — Манчестер (Англия), 17 апреля, 22.00.

Время — московское.

В полуфинальных матчах 1 и 8 мая сыграют победители следующих пар: «Тоттенхэм» / «Айнтрахт» vs «Буде-Глимт» / «Лацио», «Рейнджерс» / «Атлетик» vs «Лион» / «Манчестер Юнайтед».

Финал Лиги Европы состоится 21 мая в Бильбао.