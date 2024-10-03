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Лига Европы, 2-й тур: ПАОК — «Стяуа», «Порту» — «МЮ», «Юнион» — «Буде-Глимт». Расписание матчей 3 октября

Федор Чалов.
Фото Reuters
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Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.

3 октября, четверг

Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Тоттенхэм
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Ницца
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Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
Брага
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Мальме
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Андерлехт
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Daugava (Рига)
РФШ
Галатасарай
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Fortuna Arena (Прага)
Славия
Аякс
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Динамо К
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
АЗ
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
Айнтрахт Ф
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Boras Arena (Бурос)
Эльфсборг
Рома
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
Ман. Юнайтед
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
Фенербахче
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
Стяуа
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Лион
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. King Baudouin (Брюссель)
Юнион
Буде-Глимт
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Лудогорец

Лига Европы-2024/25: новости турнира, расписание и результаты матчей со статистикой

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