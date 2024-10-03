Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
Меню
Все виды спорта
Турниры
Футбол
РПЛ
Мелбет Первая лига
FONBET Кубок России
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Англия
Германия
Испания
Италия
Франция
МЛС (MLS)
Китай
Саудовская Аравия
Чемпионат мира
Евро
ЮФЛ
Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
НХЛ
Чемпионат мира
МЧМ 2024
Лучший хоккеист России
Евротур
Бокс и ММА
UFC
Bellator
PFL
ACA
Рейтинг бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Борьба вольная
Борьба греко-римская
Другие единоборства
Ушатайка
Теннис
АТР
WTA
Большой шлем
Кубок Дэвиса
Кубок Билли Джин Кинг
Фигурное катание
Гран-при России
Чемпионат России
Чемпионат мира
Гран-при
Чемпионат Европы
Ледниковый период
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Лыжи
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат России
Формула-1
Личный зачет
Календарь
Команды
Пилоты
Баскетбол
Единая лига ВТБ
НБА
Евролига
Волейбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гандбол
Россия
Еврокубки
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Олимпиада
Медальный зачет
Календарь
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Футбол
Баскетбол
Волейбол
Гандбол
Теннис
Легкая атлетика
Плавание
Синхронное плавание
Бокс
Борьба
Художественная гимнастика
Спортивная гимнастика
Фехтование
Паралимпиада
Техно
Новости
Статьи
DOTA
CS:GO
League of Legends
Киберфутбол
Стиль жизни
Есть
Не болеть
Тренироваться
Узнавать
Смотреть
Подглядывать
Мнение
Актуальные турниры
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ
ФНЛ
БЕТСИТИ Кубок России
Англия / Премьер-лига
Германия / Бундеслига
Испания / Лига 1
Италия / Серия А
Франция / Лига 1
Бразилия / Серия А
ММА / UFC
Фигурное катание / ЧМ-2021
Биатлон / Кубок мира
Лыжи / Кубок мира
Теги
Сборная России по футболу
Эксклюзив
Инсайды
Горячие темы
РПЛ: осень
Кубок России
Лига чемпионов
РПЛ: трансферы
Авторские рубрики
Разговор по пятницам
Голышак вспоминает
День с Шевченко
Зимние виды спорта
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Сани
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Хоккей с мячом
Шорт-трек
Летние виды спорта
Автоспорт
Бадминтон
Баскетбол
Баскетбол 3х3
Батут
Бейсбол
Бокс
Борьба
Велоспорт
Водное поло
Волейбол
Гандбол
Гольф
Гребля
Дзюдо
Дайвинг
Карате
Конный спорт
Легкая атлетика
Мини-футбол
ММА (смешанные единоборства)
Настольный теннис
Парусный спорт
Пляжный волейбол
Плавание
Пляжный футбол
Прыжки в воду
Регби
Серфинг
Синхронное плавание
Скалолазание
Скейтбординг
Современное пятиборье
Спортивная гимнастика
Софтбол
Стрельба
Стрельба из лука
Тхэквондо
Теннис
Триатлон
Тяжелая атлетика
Фехтование
Формула-1
Футбол
Хоккей на траве
Художественная гимнастика
Другие
Олимпиада
Паралимпийские игры
Универсиада
Остальные
Допинг
Игры дружбы
Игры БРИКС
Игры будущего
Техно / Видеоигры
Шахматы
Общество
Стиль жизни / ЗОЖ
Фигурное катание
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
Гран-при
Олимпиада
Париж-2024
Пекин-2022
Токио-2020
Пхенчхан-2018
Рио-2016
Сочи-2014
Чемпионат мира по футболу
ЧМ-2022
ЧМ-2018
ЧМ-2014
Чемпионат Европы по футболу
Евро
Лига наций
Единоборства
ММА / UFC
Бокс
Россия
Сборная России по футболу
Сборная России по хоккею
Футбол
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
Кубок России
Суперкубок России
Первая лига (ФНЛ)
Вторая лига (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Англия
Бразилия
Германия
Испания
Италия
Казахстан
Китай
МЛС (MLS)
Нидерланды
Саудовская Аравия
Турция
Франция
Суперкубок УЕФА
Клубный ЧМ
Кубок Либертадорес
Кубок Америки
Кубок Африки
Кубок Азии
Кубок КОНКАКАФ
Хоккей
Чемпионат мира
Кубок мира
КХЛ / Кубок Гагарина
НХЛ / Кубок Стэнли
Молодежный ЧМ
Евротур
Биатлон
Кубок мира
Чемпионат мира
Чемпионат Европы
YouTubе канал «СЭ»
Все новости
Матч-центр
Игры
Зарплаты КХЛ
Прогнозы на спорт
Статьи
Газета
Опросы
Видео
Фото
LIVE
Рейтинг букмекеров
Полная версия
Лига Европы. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига Европы
Сегодня, 11:30
Лига Европы, 2-й тур: ПАОК — «Стяуа», «Порту» — «МЮ», «Юнион» — «Буде-Глимт». Расписание матчей 3 октября
Федор Чалов.
Фото Reuters
Telegram
Дзен
Матчи 2-го тура общего этапа Лиги Европы-2024/25.
3 октября, четверг
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
Тоттенхэм
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Olimpico (Рим)
Лацио
Ницца
03.10.2024 | Маккаби Т-А — Мидтьюлланн
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
Брага
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Мальме
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
Андерлехт
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Daugava (Рига)
РФШ
Галатасарай
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. Fortuna Arena (Прага)
Славия
Аякс
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 19:45. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
Динамо К
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
АЗ
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Tupras Stadyumu (Стамбул)
Бешикташ
Айнтрахт Ф
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Boras Arena (Бурос)
Эльфсборг
Рома
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. do Dragao (Порту)
Порту
Ман. Юнайтед
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
Фенербахче
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
Стяуа
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Лион
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. King Baudouin (Брюссель)
Юнион
Буде-Глимт
Лига Европы. Общий этап. 2-й тур
03 окт, 22:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Лудогорец
Лига Европы-2024/25: новости турнира, расписание и результаты матчей со статистикой
Футбол
Лига Европы УЕФА
Читать комментарии
Читайте также
Арбитра из Италии отстранили от работы в Лиге чемпионов
В Испании сообщили, что Винисиус получит «Золотой мяч»
Новое дело блогера Лерчек. Как Чекалины выводили средства в Дубай
«Уберите Доннарумму и верните Сафонова». Почему фанаты «ПСЖ» хотят заменить итальянского вратаря на россиянина
ВС РФ уничтожили склад боеприпасов ВСУ в ДНР авиабомбой ФАБ-3000
Силы ПВО сбили за ночь 113 украинских беспилотников над регионами России
Сегодня
Вчера
Неделя
34
Кубок России
4
Павлюченко — о Дзюбе: «Если он обижен на «Зенит», то точно может забить»
32
Кубок России
16
Глушенков ответил на вопрос о своем состоянии после матча с «Акроном»
31
Кубок России
45
«Спартак» после победы над «Динамо» опубликовал эмодзи банана и мамы
29
Кубок России
106
У Виллиана Жозе — дебютный гол за «Спартак»! Идеально положил со штрафного и прибил «Динамо»
11
РПЛ
7
Агент Баринова оценил возможность перехода капитана «Локомотива» в «Спартак»