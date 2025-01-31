«Лацио» с первого места вышел в плей-офф Лиги Европы, опередив «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм»

По итогам матчей 8-го тура общего этапа Лиги Европы определились участники 1/8 финала, команды, которые сыграют в стыках, и неудачники турнира.

Право сыграть в 1/8 финала получили: «Лацио», «Атлетик», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Айнтрахт», «Лион», «Олимпиакос», «Рейнджерс».

Участниками стыкового раунда стали: «Буде-Глимт», «Андерлехт», «Стяуа», «Аякс», «Реал Сосьедад», «Галатасарай», «Рома», «Виктория» (на жеребьевке все они войдут в число «сеяных»), «Ференцварош», «Порту», «АЗ», «Мидтьюлланн», «Юнион», ПАОК, «Твенте», «Фенербахче» (эти восемь команд окажутся в числе «несеяных»).

С Лигой Европы попрощались «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби», «Славия», «Мальме», РФШ, «Лудогорец», «Ницца», «Динамо» (Киев), «Карабах».



Жеребьевка стыков запланирована на пятницу, 31 января. Она начнется в 15.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля, встречи 1/8 финала — 6 и 13 марта. Для четвертьфинала выделены 10 и 17 апреля, для полуфинала — 1 и 8 мая. Финал состоится в Бильбао 21 мая.