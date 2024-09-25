Лига Европы: где смотреть трансляции матчей в сезоне

Основной турнир Лиги Европы стартует в среду, 25 сентября. С сезона-2024/25 еврокубок проводится в новом формате вместо деления 32 команд на 8 групп. Число участников увеличилось до 36 клубов, все они соревнуются в единой таблице. Как и в Лиге чемпионов, в рамках общего этапа каждая команда проведет по 8 матчей (4 на домашнем стадионе и 4 на выезде) с разными соперниками.

Общий этап ЛЕ стартует 25 сентября 2024-го и завершится 30 января 2025 года. Восемь лучших команд по итогам этой части турнира напрямую выйдут в 1/8 финала. Занявшие с 9-е по 24-е места команды проведут стыки (13 и 20 февраля 2025-го) и в двухматчевом противостоянии определят еще восемь участников 1/8 финала. После этого плей-офф будет проведен в привычном виде. Финал Лиги Европы-2025 доверен городу Бильбао, стадион «Сан-Мамес» должен принять решающую игру 21 мая 2025 года.

С этого сезона смотреть трансляции матчей Лиги Европы в прямом эфире можно в онлайн-кинотеатре Okko во вкладке «Спорт» — стриминговый сервис показывает как отдельные матчи, так и переклички вечерних игр в формате мультикаста. Доступ к контенту «Okko Спорт» возможен при наличии регистрации и подписки.

Онлайн-платформа приобрела права на показ всех еврокубков (Лига чемпионов, Лига Европы, Лига конференций и Суперкубок УЕФА) на три года. Ранее еврокубковые турниры транслировал «Матч ТВ», который получил эту возможность при запуске канала осенью 2015 года на базе спортивных департаментов «ВГТРК Россия» и «НТВ плюс».

«СЭ» ведет текстовые онлайн-трансляции отдельных матчей и игровых дней Лиги Европы. Ключевые события (составы, голы, наказания) и результаты игр можно изучать в матч-центре нашего сайта.

Обладателем Кубка УЕФА-2024 стала «Аталанта». Команда из Бергамо в финале обыграла «Байер» (3:0) и впервые в своей истории завоевала трофей.