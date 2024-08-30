Лига Европы и Лига конференций: смотреть трансляцию жеребьевки основного турнира

На онлайн-платформе «Okko Спорт» началась трансляция жеребьевки общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций сезона-2024/25. Чтобы присоединиться к эфиру, необходимо подключить платную подписку. Церемония проходит в конгресс-центре «Гримальди форум» в Монако.

Групповой этап ЛЕ и ЛК впервые пройдет в новом формате. В группах данных еврокубков выступят по 36 команд. Клубы Лиги Европы проведут восемь матчей с восемью разными командами в групповом турнире. Команды Лиги конференций сыграют шесть игр с шестью разными клубами в групповом турнире.

Матчи ЛЕ группового турнира состоятся с сентября 2024-го по январь 2025-го. Встречи ЛК будут проводиться с сентября по декабрь.

Подробнее о новом формате и датах проведения еврокубков читайте в нашем материале.