Лига Европы и Лига конференций: время начала жеребьевки и где смотреть трансляцию

В пятницу, 30 августа состоятся жеребьевка общего этапа Лиги Европы и Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025. Церемония пройдет в конгресс-центре «Гримальди форум» в Монако. Начало — в 13.45 по московскому времени.

В прямом эфире церемонию жеребьевки в России покажут в онлайн-кинотеатре «Okko Спорт» по платной подписке.

Групповой этап Лиги Европы и Лиги конференций впервые пройдет в новом формате. Групповой этап станет одной лигой с 36 клубами. На данной стадии команды, участвующие в ЛЕ сыграют восемь матчей с соперниками (по четыре дома и на выезде), в ЛК каждый клуб проведет шесть игр с соперниками (по три дома и на выезде).