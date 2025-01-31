Лига Европы: итоговая турнирная таблица общего этапа сезона-2024/25

В четверг, 30 января, состоялись матчи заключительного восьмого тура общего этапа Лиги Европы, по итогам которого определилась итоговая турнирная таблица.

Команды, занявшие с 1-го по 8-е места, вышли в 1/8 финала. Команды с 9-го по 24-е места сыграют в стыковом раунде за выход в 1/8.

Из турнира вылетели «Брага», «Эльфсборг», «Хоффенхайм», «Бешикташ», «Маккаби» (Тель-Авив), «Славия» (Прага), «Мальме», РФШ, «Лудогорец», «Динамо» (Киев), «Ницца» и «Карабах».

Жеребьевка стыкового раунда состоится в пятницу, 31 января. Она начнется в 15.00 по московскому времени. Жеребьевка 1/8 финала, четвертьфинала и полуфинала должна состояться 21 февраля.

Стыковые матчи пройдут 13 и 20 февраля, встречи 1/8 финала — 6 и 13 марта. Для четвертьфинала выделены 10 и 17 апреля, для полуфинала — 1 и 8 мая. Финал состоится в Бильбао 21 мая.