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Сегодня, 08:30
Лига Европы: «Аталанта» — «Штурм», «Тулуза» — «Ливерпуль». Расписание матчей 9 ноября
Фото AFP
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Матчи 4-го тура группового турнира Лиги Европы.
Группа A
Лига Европы. Группа A
09 нояб, 23:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
Бачка-Топола
Лига Европы. Группа A
09 нояб, 23:00. London Stadium (Лондон)
Вест Хэм
Олимпиакос П
Группа B
Лига Европы. Группа B
09 нояб, 20:45. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Брайтон
Лига Европы. Группа B
09 нояб, 23:00. OPAP Arena (Афины)
АЕК
Марсель
Группа C
Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Benito Villamarin (Севилья)
Бетис
Арис Л
Лига Европы. Группа C
09 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Спарта П
Группа D
Лига Европы. Группа D
09 нояб, 23:00. Atleti Azzurri D'Italia (Бергамо)
Аталанта
Штурм
Лига Европы. Группа D
09 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Ракув
Группа E
Лига Европы. Группа E
09 нояб, 20:45. Raiffeisen Arena (Линц)
ЛАСК
Юнион
Лига Европы. Группа E
09 нояб, 20:45. Stadium de Toulouse (Тулуза)
Тулуза
Ливерпуль
Группа F
Лига Европы. Группа F
09 нояб, 20:45. Roazhon Park (Stade de la Route de Lorient) (Ренн)
Ренн
Панатинаикос
Лига Европы. Группа F
09 нояб, 20:45. AEK Arena (Ларнака)
Маккаби Хф
Вильярреал
Группа G
Лига Европы. Группа G
09 нояб, 20:45. Stade de Geneve (Женева)
Серветт
Шериф
Лига Европы. Группа G
09 нояб, 20:45. Fortuna Arena (Прага)
Славия
Рома
Группа H
Лига Европы. Группа H
09 нояб, 20:45. Tofiq Bahramov Republican Stadium (Баку)
Карабах
Байер
Лига Европы. Группа H
09 нояб, 23:00. Ullevi(Nya Ullevi) (Гетеборг)
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