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Сегодня, 09:30
Лига Европы, расписание и результаты 30 января: «Реал Сосьедад» — ПАОК, «Стяуа» — «Манчестер Юнайтед» и другие
Галина Глазко
редактор интернет отдела
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Алехандро Гарначо.
Фото Global Look Press
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Матчи заключительного, 8-го тура, общего этапа Лиги Европы.
30 января
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Volksparkstadion (Гамбург)
Динамо К
РФШ
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. San Mames (Бильбао)
Атлетик
Виктория Пл
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Johan Cruyff Arena (Амстердам)
Аякс
Галатасарай
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
Фенербахче
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. National Arena (Бухарест)
Стяуа
Манчестер Юнайтед
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. De Grolsch Veste (Arke) (Энсхеде)
Твенте
Бешикташ
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
Лудогорец
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
АЗ
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. FK Partizan (Белград)
Маккаби Тель-Авив
Порту
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
Буде-Глимт
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Юнион
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Georgios Karaiskakis (Пирей)
Олимпиакос П
Карабах
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Reale Arena (Сан-Себастьян)
Реал Сосьедад
ПАОК
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
Лацио
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм
Эльфсборг
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Fortuna Arena (Прага)
Славия Пр
Мальме
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Lotto Park (Брюссель)
Андерлехт
Хоффенхайм
Лига Европы. Общий этап. 8-й тур.
30 янв, 23:00. Olimpico (Рим)
Рома
Айнтрахт Ф
Лига Европы УЕФА
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