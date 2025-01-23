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Сегодня, 09:00

Лига Европы: расписание матчей, где смотреть трансляцию, время начала игр 23 января

Опубликовано расписание 7-го тура общего этапа Лиги Европы сезона 2024/2025
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кубок Лиги Европы.
Фото Global Look Press
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В четверг, 23 января, пройдут матчи 7-го тура общего этапа Лиги Европы. Запланировано 16 встреч. Еще две игры состоялись 21 и 22 января. «СЭ» публикует расписание нового игрового дня. Время начала — московское.

Расписание 7-го тура общего этапа Лиги Европы

23 января, четверг

20.45. «Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»

20.45. «Виктория» Пльзень — «Андерлехт»

20.45. «Карабах» — «Стяуа»

20.45. «Буде-Глимт» — «Маккаби»

20.45. «Мальме» — «Твенте»

20.45. «АЗ Алкмар» — «Рома»

20.45. «Фенербахче» — «Лион»

20.45. «Порту» — «Олимпиакос»

23.00. РФШ — «Аякс»

23.00. «Эльфсборг» — «Ницца»

23.00. «Юнион» — «Брага»

23.00. «Лудогорец» — «Мидтьюлланн»

23.00. «Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»

23.00. «Лацио» — «Реал Сосьедад»

23.00. «ПАОК» — «Славия»

23.00. «Айнтрахт» — «Ференцварош»

Ключевые события и результаты отдельных встреч можно отслеживать в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире Лигу Европы показывает онлайн-кинотеатр «Okko» по платной подписке. Также на платформе будет доступна перекличка игр в формате мультикаста для вечерних игр с 19.45 (лучшие моменты матчей в одном окне).

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