Лига Европы: расписание матчей и трансляция 3-го тура общего этапа

В четверг, 23 октября состоятся матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы УЕФА сезона 2025/26. «СЭ» публикует расписание. Время начала — московское.

Расписание 3-го тура Лиги Европы

23 октября, четверг

17.30. «Фейеноорд» — «Панатинаикос»

19.45. «Бранн» — «Рейнджерс»

19.45. ФКСБ — «Болонья»

19.45. «Гоу Эхед Иглс» — «Астон Вилла»

19.45. «Фенербахче» — «Штутгарт»

19.45. «Брага» — «Црвена Звезда»

19.45. «Лион» — «Базель»

19.45. «Ред Булл» — «Ференцварош»

19.45. «Генк» — «Бетис»

22.00. «Сельта» — «Ницца»

22.00. «Фрайбург» — «Утрехт»

22.00. «Янг Бойз» — «Лудогорец»

22.00. «Лилль» — ПАОК

22.00. «Селтик» — «Штурм»

22.00. «Маккаби» — «Мидтьюлланн»

22.00. «Мальме» — «Динамо» Загреб

22.00. «Рома» — «Виктория Пльзень»

22.00. «Ноттингем Форест» — «Порту»

Ключевые события игр доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России в прямом эфире смотреть матчи можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке.