Лига Европы, результаты 23 октября: «Лилль» уступил ПАОК, «Ноттингем» победил «Порту» и другие матчи

24 октября, 00:05
В четверг, 23 октября, прошли 18 матчей Лиги Европы: «Брага» — «Црвена Звезда» (2:0), «Бранн» — «Рейнджерс» (3:0), ФКСБ — «Болонья» (1:2), «Фенербахче» — «Штутгарт» (1:0), «Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла» (2:1), «Генк» — «Бетис» (0:0), «Лион» — «Базель» (2:0), «Зальцбург» — «Ференцварош» (2:3), «Фейеноорд» — «Панатинаикос» (3:1), «Рома» — «Виктория» (1:2), «Сельта» — «Ницца» (2:1), «Селтик» — «Штурм» (2:1), «Фрайбург» — «Утрехт» (2:0), «Лилль» — ПАОК (3:4), «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн» (0:3), «Мальме» — «Динамо» Загреб (1:1), «Ноттингем Форест» — «Порту» (2:0), «Янг Бойз» — «Лудогорец» (3:2).
Лига Европы-2025/26: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей
24.10.2025
23.10.2025