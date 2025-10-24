Видео
24 октября, 00:05

Лига Европы, результаты 23 октября: «Лилль» уступил ПАОК, «Ноттингем» победил «Порту» и другие матчи

Ана Горшкова
Корреспондент
Матчи 3-го тура общего этапа Лиги Европы.

В четверг, 23 октября, прошли 18 матчей Лиги Европы: «Брага» — «Црвена Звезда» (2:0), «Бранн» — «Рейнджерс» (3:0), ФКСБ — «Болонья» (1:2), «Фенербахче» — «Штутгарт» (1:0), «Гоу Эхед Иглз» — «Астон Вилла» (2:1), «Генк» — «Бетис» (0:0), «Лион» — «Базель» (2:0), «Зальцбург» — «Ференцварош» (2:3), «Фейеноорд» — «Панатинаикос» (3:1), «Рома» — «Виктория» (1:2), «Сельта» — «Ницца» (2:1), «Селтик» — «Штурм» (2:1), «Фрайбург» — «Утрехт» (2:0), «Лилль» — ПАОК (3:4), «Маккаби» Тель-Авив — «Мидтьюлланн» (0:3), «Мальме» — «Динамо» Загреб (1:1), «Ноттингем Форест» — «Порту» (2:0), «Янг Бойз» — «Лудогорец» (3:2).

23 октября, четверг

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. Municipal de Braga (Брага)
Брага
2:0
Црвена Звезда

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. Brann (Берген)
Бранн
3:0
Рейнджерс

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. National Arena (Бухарест)
ФКСБ
1:2
Болонья

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. Sukru Saracoglu (Стамбул)
Фенербахче
1:0
Штутгарт

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. De Kuip (Роттердам)
Фейеноорд
3:1
Панатинаикос

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. De Adelaarshorst (Девентер)
Гоу Эхед Иглз
2:1
Астон Вилла

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. Cegeka Arena (Генк)
Генк
0:0
Бетис

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres) (Лион)
Лион
2:0
Базель

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
2:3
Ференцварош

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Olimpico (Рим)
Рома
1:2
Виктория Пл

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Abanca-Balaidos (Виго)
Сельта
2:1
Ницца

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
2:1
Штурм

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Europa-Park Stadion (Фрайбург)
Фрайбург
2:0
Утрехт

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole) (Лилль)
Лилль
3:4
ПАОК

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. TSC Arena (Бачка-Топола)
Маккаби Тель-Авив
0:3
Мидтьюлланн

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
1:1
Динамо З

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. City Ground (Ноттингем)
Ноттингем Форест
2:0
Порту

Лига Европы. Общий этап. 3-й тур.
23 октября, 22:00. Wankdorf (Берн)
Янг Бойз
3:2
Лудогорец

Лига Европы-2025/26: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей

