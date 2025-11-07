Лига Европы, результаты 6 ноября: ПАОК разгромил «Янг Бойз», «Рейнджерс» уступил «Роме» и другие матчи

7 ноября, 01:00
В четверг, 6 ноября, прошли 18 игр: «Базель» — ФКСБ (3:1), «Црвена Звезда» — «Лилль» (1:0), «Динамо» Зг — «Сельта» (0:3), «Мальме» — «Панатинаикос» (0:1), «Мидтьюлланн» — «Селтик» (3:1), «Ницца» — «Фрайбург» (1:3), «Зальцбург» — «Гоу Эхед Иглз» (2:0), «Штурм» — «Ноттингем Форест» (0:0), «Утрехт» — «Порту» (1:1), «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А (2:0), «Бетис» — «Лион» (2:0), «Болонья» — «Бранн» (0:0), «Брага» — «Генк» (3:4), «Ференцварош» — «Лудогорец» (3:1), ПАОК — «Янг Бойз» (4:0), «Виктория» Пл — «Фенербахче» (0:0), «Рейнджерс» — «Рома» (0:2), «Штутгарт» — «Фейеноорд» (2:0).
Лига Европы-2025/26: игры, турнирная таблица, статистика, новости и результаты матчей