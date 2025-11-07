Видео
7 ноября, 01:00

Лига Европы, результаты 6 ноября: ПАОК разгромил «Янг Бойз», «Рейнджерс» уступил «Роме» и другие матчи

Руслан Абушкин
редактор интернет отдела
Фото Reuters
Матчи 4-го тура общего этапа Лиги Европы.

В четверг, 6 ноября, прошли 18 игр: «Базель» — ФКСБ (3:1), «Црвена Звезда» — «Лилль» (1:0), «Динамо» Зг — «Сельта» (0:3), «Мальме» — «Панатинаикос» (0:1), «Мидтьюлланн» — «Селтик» (3:1), «Ницца» — «Фрайбург» (1:3), «Зальцбург» — «Гоу Эхед Иглз» (2:0), «Штурм» — «Ноттингем Форест» (0:0), «Утрехт» — «Порту» (1:1), «Астон Вилла» — «Маккаби» Т-А (2:0), «Бетис» — «Лион» (2:0), «Болонья» — «Бранн» (0:0), «Брага» — «Генк» (3:4), «Ференцварош» — «Лудогорец» (3:1), ПАОК — «Янг Бойз» (4:0), «Виктория» Пл — «Фенербахче» (0:0), «Рейнджерс» — «Рома» (0:2), «Штутгарт» — «Фейеноорд» (2:0).

6 ноября, четверг

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. St. Jakob-Park (Базель)
Базель
3:1
ФКСБ

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Rajko Mitic Stadium (Белград)
Црвена Звезда
1:0
Лилль

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Maksimir (Загреб)
Динамо З
0:3
Сельта

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Eleda Stadion (Мальме)
Мальме
0:1
Панатинаикос

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. MCH Arena (Хернинг)
Мидтьюлланн
3:1
Селтик

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Allianz Riviera (Ницца)
Ницца
1:3
Фрайбург

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
2:0
Гоу Эхед Иглз

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Merkur Arena (Грац)
Штурм
0:0
Ноттингем Форест

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 20:45. Stadion Galgenwaard (Утрехт)
Утрехт
1:1
Порту

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
2:0
Маккаби Тель-Авив

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Estadio La Cartuja (Севилья)
Бетис
2:0
Лион

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Renato Dall'Ara (Болонья)
Болонья
0:0
Бранн

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Municipal de Braga (Брага)
Брага
3:4
Генк

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Groupama Arena (Будапешт)
Ференцварош
3:1
Лудогорец

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Toumba (Салоники)
ПАОК
4:0
Янг Бойз

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
0:0
Фенербахче

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
0:2
Рома

Лига Европы. Общий этап. 4-й тур.
06 ноября, 23:00. MHPArena (Штутгарт)
Штутгарт
2:0
Фейеноорд

