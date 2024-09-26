Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей 26 сентября

Сегодня, 19:00
В четверг, 26 сентября, пройдет вторая половина игр 1-го тура общего этапа Лиги Европы. С этого сезона в турнире вместо разделения 32 команд на 8 групп все клубы сведены в единую таблицу. Каждый из 36 участников проводит по восемь матчей (четыре дома, четыре на выезде).
Время начала — московское.
Матчи Лиги Европы в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Также стриминговый сервис предлагает в отдельной трансляции перекличку вечерних игр, которые начинаются в 22.00, в формате мультикаста.
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