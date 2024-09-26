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Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей 26 сентября

1-й тур Лиги Европы завершится 9 матчами 26 сентября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Кубок Лиги Европы.
Фото Global Look Press
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В четверг, 26 сентября, пройдет вторая половина игр 1-го тура общего этапа Лиги Европы. С этого сезона в турнире вместо разделения 32 команд на 8 групп все клубы сведены в единую таблицу. Каждый из 36 участников проводит по восемь матчей (четыре дома, четыре на выезде).

Расписание матчей 1-го тура общего этапа Лиги Европы 26 сентября (четверг)

  • 19.45. «Мальме» — «Рейнджерс»
  • 19.45. «Фенербахче» — «Юнион»
  • 22.00. Стяуа — РФШ
  • 22.00. «Рома» — «Атлетик»
  • 22.00. «Аякс» — «Бешикташ»
  • 22.00. «Лион» — «Олимпиакос»
  • 22.00. «Айнтрахт» — «Виктория» Пльзень
  • 22.00. «Брага» — «Маккаби» Тель-Авив
  • 22.00. «Тоттенхэм» — «Карабах»

Время начала — московское.

Матчи Лиги Европы в прямом эфире можно смотреть на онлайн-платформе «Okko Спорт». Также стриминговый сервис предлагает в отдельной трансляции перекличку вечерних игр, которые начинаются в 22.00, в формате мультикаста.

Лига чемпионов УЕФА: новости и календарь игр, расписание матчей по группам и турнирные таблицы, статистика и лучшие бомбардиры

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