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Лига Европы: смотреть трансляцию всех матчей 30 января

Все матчи восьмого тура общего этапа Лиги Европы пройдут 30 января
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images
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В Лиге Европы в четверг, 30 января, пройдут последние матчи общего этапа сезона-2024/25.

Все 18 игр начинаются в 23.00 по московскому времени. Прямая трансляция доступна в онлайн-кинотеатре Okko.

Расписание матчей Лиги Европы 30 января (четверг)

Трансляции игр Лиги Европы в этом сезоне для России ведет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также организует перекличку всех матчей — лучшие моменты встреч в одном окне.

Ключевые события и результаты четверга можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Лига Европы УЕФА
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